Sport in Hilden Erst die Medaillen, dann der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Steven Wilkinson ist schon ein alter Hase bei diesen internationalen Wettkämpfen. Er war schon 2007 in Shanghai, 2013 in Südkorea, 2012 in Österreich und nun 2023 in Berlin als Aktiver dabei. Patrick Bachmann konnte 2008 auf nationaler Ebene schon zweimal Gold und einmal Silber gewinnen und nun das doppelte Silber in Berlin.