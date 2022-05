Sommerfest im Prießnitz-Verein Hilden : Glückliche Gesicher bei portugiesischem Fest

Bela Gomes mit einem kulinarischen Highlight des portugiesischen Festes, einem gegrillten halben Hähnchen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Hunderte Hildener haben am Samstag nach zwei Jahren Corona-Pause beim portugiesischen Fest im Prießnitz-Verein gefeiert. Neben kulinarischen Spezialitäten gab es auch landestypische Musik.

Zwischen den hochgewachsenen Bäumen der kleinen Parkanlage des Prießnitz-Kneipp-Vereins am Rande des Stadtwaldes sitzen unzählige Menschen freudig auf Bierzeltgarnituren beisammen, essen, trinken und schwätzen beseelt: Endlich wieder portugiesisches Fest. Einzelne Sonnenstrahlen schaffen es zwischen den belaubten Ästen auf den Platz und sorgen für hübsche Lichtspiele. Die frische Brise trägt zwar kein Meeressalz mit sich, doch lässt auch diese die Anwesenden sichtlich entspannt durchatmen.

Laute Stimmungsmusik untermalt das Fest und katapultiert die Besucher gleich in ein Fischerdorf an der Küste Portugals. Der Duft von frisch gegrillten Sardinen, der vom Grillstand zu den Gästen wabert, unterstützt das Gefühl eines Kurzurlaubs. Kinder laufen fröhlich umher, spielen an den Geräten, klettern und suchen immer wieder die Aufmerksamkeit ihrer Eltern, die in den langen Schlangen vor dem Bon-Häuschen, Grillstand oder Kuchenbuffet stehen.

„Das ist so schön, dass endlich wieder etwas stattfinden kann“, sagt Besucherin Chantal Nödder. Die Hildenerin sitzt mit Freundin Tania Bras im Park, unterhält sich. „Man merkt richtig, dass die Leute ausgehungert sind und nach solchen Veranstaltungen lechzen.“ Auch Bras war lange nicht mehr hier gewesen. „Früher bin ich sehr häufig auf portugiesischen Festen gewesen“, berichtet die Portugiesin. Mit der Familie ist es dann weniger geworden. Doch in diesem Jahr und nach der langen Zeit der Isolation und des Verzichts wollte Bras sich dieses Ereignis offenkundig nicht entgehen lassen. „Es ist einfach schön, man kennt viele Gesichter, sieht sich nach langer Zeit wieder und die Kinder haben hier auch Spaß, können spielen und toben, ohne dass wir Eltern die ganze Zeit ein Auge darauf haben müssen. Und auch wenn das Meer fehlt, ein bisschen fühlt sich das hier ja schon wie Urlaub in Portugal an“, sagt Bras schmunzelnd.

Die Vorzüge des Platzes kennen Almiro Gomes und seine Frau Bela natürlich genau. Schon lange betreiben sie die Gastronomie im Prießnitz-Verein. Seit mindestens einem Vierteljahrhundert zelebrieren sie auch das nunmehr traditionelle Portugiesen-Fest. „Das letzte Mal, in 2019, war das Fest mit 800 Besuchern sehr voll“, erinnert sich Almiro Gomes. „Wenn das Wetter mitspielt, kommen die Gäste sehr gerne zu uns, aufgrund des leckeren Essens und des sehr freundlichen Service.“ Teilweise versammeln sich Portugiesen aus ganz NRW zu diesem Anlass in Hilden. Doch in diesem Jahr, sagt Gomes, während er den Blick über den gut gefüllten Platz schweifen lässt, „konnten wir leider keine Folklore-Gruppe zu uns holen.“ Grund dafür sei, dass nach der langen Auszeit, die Vereinsstrukturen vielerorts nun neu aufgebaut werden müssten oder die Tanzgruppen noch nicht wieder auf ihrem ursprünglichen Niveau seien, um auftreten zu können. Das sei zwar schade, sagt Gomes schulterzuckend, aber auch verständlich.