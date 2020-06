Freibad-Saison : Glückliche Badegäste im Waldbad

Hilden 230 Anmeldungen für den ersten Tag – die Stadtwerke sind zufrieden mit der Besucherzahl am bedeckten Montag. Die Gäste auch: Sie erwarteten die Öffnung sehnlichst, die Corona-Auflagen stören kaum.

Jeden Morgen um 6.30 Uhr zieht Andreas Neumann seine Bahnen. 1000 Meter schwimmt er pro Tag, fünf Mal die Woche, bei nahezu jedem Wetter. Neumann ist großer Fan des Waldbades. Und so steht er gleich am ersten Tag vor der Tür, als das Freibad wegen Corona am Montag verspätet in die Saison startet.