Glasfaser-Ausbau in Hilden Schnelles Internet kommt langsam voran

Hilden · Nachdem die großen Anbieter kein weiteres Interesse am Glasfaserausbau in Hilden gezeigt hatten, übernahmen die Stadtwerke die Erschließung mit dem superschnellen Internet. Die Nachfrage in der Bevölkerung ist gemischt.

09.07.2024 , 16:31 Uhr

Glasfaser sorgt für stabiles und superschnelles Internet – bei Up- wie Download. Deshalb ist es für Firmen, aber auch für viele Privatpersonen interessant. Foto: dpa/Julian Stratenschulte