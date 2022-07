Klinik im Park : Gesundheitstag mit Vorträgen und 19 Ausstellern

Olaf Tkotsch ist Chef der Capio Klinik in Hilden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Der Verwaltungsdirektor der Klinik im Park spricht über das Programm der Info-Messe am 27. August und kündigt einige Höhepunkte an.

Die Klinik im Park lädt für Samstag, 27. August, von 10 bis 16 Uhr, zu ihrem dritten Gesundheitstag ein. Im Vorfeld gibt Verwaltungsdirektor Olaf Tkotsch Auskünfte über das Programm.

Was erwartet die Besucher beim Gesundheitstag in der Klinik im Park? Was bekommen die Besucher, was sie sonst nicht im Internet zusammensuchen können?

Tkotsch Den Besucher erwarten Aussteller aus vielen unterschiedlichen Bereichen, insgesamt 19 an der Zahl. Sie können sich vor Ort informieren und viele Dinge auch gleich ausprobieren. Wir bieten zudem ein umfangreiches Vortragsprogramm aus den Bereichen ästhetische Medizin, Phlebologie und Dermatologie mit anschließender Fragerunde an – und eine Demonstration einer Laser-Operation in unserem OP-Saal. Beim Gesundheitstag ist Medical One – ein Spezialist für Schönheitschirurgie und plastische Chirurgie – in Hilden zum ersten Mal erlebbar. Wir freuen uns riesig darüber.

Für welche Besuchergruppen ist der Gesundheitstag gedacht?

Tkotsch Wir möchten alle Mitmenschen ab 18 Jahren ansprechen. Für jede Altersklasse ist etwas dabei. Im nächsten Jahr möchten wir gerne auch junge Menschen ansprechen und ihnen Berufe im medizinischen Umfeld näherbringen. Damit haben wir beim Boys Day und Girls Day in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht und möchten dies in den Gesundheitstag integrieren

Welche Aussteller sind vor Ort, was bieten sie an?

Tkotsch Dabei ist unter anderem die Firma Vorwerk mit einem Infostand zum Thema „gesunde Ernährung mit dem Thermomix“. Es wird auch Kostproben geben. Auch mit an Bord: Bemer-Magnetfeldmatte zum Stimulieren der Gefäße. Die Deutsche Venen-Liga führt Venen-Checks für fünf Euro durch. Es gibt Informationsstände zu moderner Kompressionsbekleidung – nicht nur Strümpfe. Die Johanniter informieren über das Thema Hausnotruf. Und– wie eben schon gesagt – Medical One öffnet die Türen am Standort in Hilden.

Wie sind denn Ihre Erfahrungen aus den ersten beiden Gesundheitstagen?

Tkotsch Trotz vielen Corona-Regelungen hatten wir bei den ersten beiden Gesundheitstagen eine wirklich gute Resonanz. Das hat uns sehr gefreut. Wir hoffen jetzt auf noch mehr Besucher.

Welche Corona-Regeln gelten beim Gesundheitstag?

Tkotsch Nach aktuellem Stand wahrscheinlich Maskenpflicht.

Wird es weitere Gesundheitstage geben?

Tkotsch Ja, anlässlich des 21. Deutschen Venentags – und zwar am 22. April 2023.