Hilden : Kreis lässt Vion-Mitarbeiter testen

Hilden Nach dem Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück wird der Betrieb erneut überprüft. Vor rund eineinhalb Monaten hatte das Kreisgesundheitsamt bereits alle 260 Mitarbeiter auf Corona überprüfen lassen.

260 Mitarbeiter des Hildener Zerlegebetriebs Vion werden derzeit auf das Coronavirus getestet. Erneut, denn bereits vor rund eineinhalb Monaten hat das Kreisgesundheitsamt die Belegschaft auf den Covid19-Auslöser überprüft. Damals konnte das Virus nur bei einem Angestellten nachgewiesen werden. Das Kreisgesundheitsamt testet die Mitarbeiter auf Weisung der Gesundheitsministeriums, teilte Kreissprecherin Daniela Hitzemann am Montag mit. In den Hallen am Westring werden nach eigenen Angaben bis zu 1000 Tonnen Fleisch pro Woche zerlegt. Für die nun angeordneten Tests bei laufendem Betrieb wurden Zelte auf dem Vion-Gelände aufgebaut. Erste Ergebnisse dürften bereits am Dienstag und am Mittwoch vorliegen.