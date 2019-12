Hilden : Turnen im Gesundheitsamt geht weiter

Die Kündigung ist abgewendet: Dem von vielen Gruppen im Gebäude Kirchhofstraße 33-35 genutzte Multifunktionsraum fehlt ein zweiter Rettungsweg. Der wird demnächst geschaffen. So lange müssen die Turnkreise ausweichen.

„Im Spätsommer wurde mir vom Gesundheitsamt Mettmann mitgeteilt, dass sie diesen Raum an die Stadt Hilden zurückgeben werden“, erklärt Knoche. Daraufhin habe sie bei der Stadtverwaltung angerufen. „Mir wurde mitgeteilt, dass sie ab 2020 die Trägerschaft übernehmen Aber sonst alles so weiter bestehen bleibe wie bisher.“ Sie brauche sich keine Sorgen zu machen, habe man ihr gesagt. Als die Kündigung kam, machte sie sich deshalb auch keine Gedanken. Doch dann sprach Knoche mit der Sekretärin des Gesundheitsamtes.

Die Amtsärzte führen Untersuchungen durch und erstellen Gutachten. Wer etwa in Hilden eingeschult wird, muss vorher zur Untersuchung an die Kirchhofstraße.

Doch der fehlt. Bislang. Denn die Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH (GSH) möchte den Raum weiterhin zur Verfügung stellen und bereitet die notwendigen baulichen Veränderungen vor. „Ob die Nutzung lückenlos gelingt, steht noch nicht fest“, erklärt Norbert Danscheid. Das städtische Gebäudemanagement könne in der Zwischenzeit in begrenztem Umfang alternativ den Bürgertreff an der Lortzingstraße zu freien Zeiten zur Verfügung stellen. Eine gute Nachricht für alle Mieter des Multifunktionsraumes.

Eva Knoche hat ihre Kurse, soweit es ging, zunächst einmal in andere Räume verlegt: „Ich habe zwei Gruppen beim DRK untergebracht, eine weitere in der Praxis, in der ich arbeite.“ Für eine weitere Gruppe sucht sie noch nach einer Lösung. Das Angebot der Stadt, Räume an der Lortzingstraße zu nutzen, findet sie zwar gut, es bringt sie aber nicht weiter. „Die Teilnehmer brauchen eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die dort leider nicht gegeben ist.“ Sie freut sich schon wieder auf den Tag, an dem sie mit ihren Klienten wieder an der Kirchhofstraße trainieren kann. Wann das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.