Bauprojekte in Hilden Stocken die Pläne des Investors?

Eigentlich sollte zwischen der Heinrich-Lersch-Straße und der Gerresheimer Straße in Hilden (gegenüber der Beethovenstraße) gebaut werden. Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren wurde am 10. August vergangenen Jahres gefasst. Die Deutsche Reihenhaus Aktiengesellschaft, ein Anbieter für Wohnimmobilien mit Hauptsitz in Köln, hatte ihr Interesse bekundet – passiert ist in den vergangenen Monaten allerdings kaum etwas Sichtbares.