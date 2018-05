Hilden/Haan: Gericht: Vor Zaunbau muss Nachbar gefragt werden

Hilden/Haan Ein so genannter Grenzzaun darf nicht einfach verändert werden, urteilt der Bundesgerichtshof.

Es ging um folgenden Fall. Zwei Grundstücke waren durch einen etwa einen Meter hohen Maschen drahtzaun getrennt. Er stand direkt auf der Grenze. Die Mieter des nun beklagten Eigentümers errichteten neben dem Maschendrahtzaun ohne Zustimmung des benachbarten Eigentümers einen 1,80 Meter hohen Holzflechtzaun als Sichtschutz. Daraufhin klagte dieser Eigentümer: Der Holzzaun sollte wieder weg. Das Amtsgericht gab ihm Recht, das Landgericht wies seine Klage ab. Der Bundesgerichtshof gab ihm jetzt in letzter Instanz Recht. Zur Begründung führten die Richter an: Der Maschendrahtzaun auf der Grundstücksgrenze sei eine sogenannte Grenzeinrichtung im Sinne der §§ 921, 922 Bürgerliches Gesetzbuch. Der Nachbar müsse einer Änderung oder Beseitigung zustimmen. Haben sich nämlich Grundstücksnachbarn für eine bestimmte Grenzeinrichtung - hier den Maschendrahtzaun - entschieden, so können beide die Erhaltung auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild verlangen. Der neben der Grenzanlage aufgestellte Holzflechtzaunes stelle eine Veränderung des Erscheinungsbildes dar, auch wenn es sich um eine neue Anlage handelt, welche komplett auf dem Grundstück des Beklagten stehe. Eigentümer mit eigentlich vernünftig gedachten Grenzzäunen werden damit vor das Problem gestellt, Veränderungen nur in Absprache mit dem jeweiligen Nachbarn vornehmen zu können, erläutert der Haus- und Grundbesitzer-Verein Hilden.