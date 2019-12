Hilden : Gericht kassiert Knöllchen an Strom-Tankstelle

Hilden An der Ladestation am Warrington-Platz ist die Parkzeit auf vier Stunden begrenzt. Martin Wenzel bekam deshalb Probleme.

Auf dem Weg zur Elektro-Mobilität gibt es noch viele Baustellen. Eine davon hat Martin Wenzel entdeckt. Der Hildener lädt sein Elektro-Auto gerne an der Ladestation der Stadtwerke Hilden am Warrington-Platz auf. Dort darf er mit Parkscheibe vier Stunden kostenfrei stehen. Das Stromtanken kostet 5,70 Euro. Dafür könne er die Ladesäule 24 Stunden nutzen, erläutert Wenzel die Nutzungsbedingungen. Aber nach vier Stunden sei häufig eine Politesse des Ordnungsamtes vorbei gekommen und habe ihm eine Verwarnung über zehn Euro ans Auto geklemmt – wegen Überschreitung der Parkzeit.

Zu dem von Wenzel aufgeworfenen Problem hat der Richter allerdings nichts gesagt. Wenzel fühlte sich ungerecht behandelt. Stadt und Stadtwerke sehen das nach wie vor anders. Der Anwalt der Stadtwerke hatte erklärt: „Mit der Nutzung der Elektro-Ladesäulen geht der Kunde einen Vertrag ein, in dem ein pauschaler Preis für die Aufladung ohne zeitliche Begrenzung vereinbart ist. Vertragsgegenstand ist die Aufladung, nicht das dazu erforderliche Abstellen des Fahrzeugs. Wie lange das Fahrzeug an der Ladestation geparkt werden darf, regelt die Straßenverkehrsordnung. Darauf wird in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Nutzungsvertrags ausdrücklich hingewiesen.“

Die Beschilderung sei völlig korrekt und in enger Absprache der Beteiligten geschehen, betonte das Ordnungsamt: „Je moderner die Ladesäule, desto kürzer darf der einzelne E-Mobil-Fahrer dort stehen. An Schnellladestationen darf man in Hilden zum Teil nur eine Stunde laden.“ Im Übrigen gehe öffentliches Recht vor Privatrecht. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apps oder der Stadtwerke seien also den Vorgaben des Ordnungsrechts, hier der Begrenzung der Verweildauer, untergeordnet. Das Ordnungsamt wies noch auf einen weiteren entscheidenden Gesichtspunkt hin: „Ladestationen sind keine Parkplätze. Sie dürfen nur zum Laden genutzt werden. Für E-Mobile gibt es bereits bevorzugte Parkregelungen, etwa zweistündiges kostenloses Parken überall dort, wo es auf dem Parkscheinautomat steht.“ E-Autofahrer sollten sich also besser an die maximale Parkzeit halten – sonst gibt`s wohl ein Knöllchen.