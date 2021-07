Hilden : Gerda Kreuzer zeigt Bilder im Haus Hildener Künstler

Hilden Ihr realistischer Stil konzentriert sich darauf, die Schönheit kleiner Details darzustellen – Schatten auf den Haaren im Sonnenlicht, das Leuchten in den Augen eines Menschen oder das silbrige Morgenlicht.

(RP) Gerda Kreuzer zeigt ab Samstag, 10. Juli 2021, ihre Werke im Haus der Hildener Künstler an der Hofstraße 6. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Bis zum 25. Juli ist die Ausstellung donnerstags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Die Hildener Künstlerin bezeichnet Kunst als „einen Ruf ihrer Seele, als ein Einkehren in ihre eigene innere Welt, um sich selbst zu begegnen, die Faszination bei sich selbst angekommen zu sein und die Spiegelung in ihren Werken zu betrachten. Vielseitig, vielschichtig, dann wieder frech oder schräg und fröhlich.“ Die Lust, sich immer wieder neu zu erfinden und auszuprobieren lenkt das Schaffen von Gerda Kreuzer. Ihr realistischer Stil konzentriert sich darauf, die Schönheit kleiner Details darzustellen – Schatten auf den Haaren im Sonnenlicht, das Leuchten in den Augen eines Menschen oder das silbrige Morgenlicht. Kreuzer schätzt die Unvollständigkeit und Unvollkommenheit in ihren Bildern. Die teils ungewöhnlichen Bildausschnitte wirken dynamisch wie in Bewegung und lassen die Personen so flüchtig erscheinen, wie bei einem Aufblicken des Betrachters im Vorübergehen.