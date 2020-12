Seit 29 Jahren in Hilden : Gerda Grenda verkauft Christbäume für SOS-Kinderdörfer

Seit 29 Jahren in Hilden

Gerda Grenda verkauft Weihnachtsbäume an der Gerresheimer Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Tradition seit knapp 30 Jahren: An der Gerresheimer Straße verkauft Gerda Grenda Christbäume für einen guten Zweck – auch „Last Minute“ an Heiligabend.

Weit über 50.000 Euro hat die Hildenerin Gerda Grenda bereits an SOS-Kinderdörfer spenden können – und auch in diesem Jahr verkauft sie wieder Christbäume für den guten Zweck. Ab sofort können Nordmanntannen, Nobilis und Edeltannen bis zu einer Höhe von sechs Metern bei der mittlerweile 86-jährigen Hildenerin erworben werden. Sie verkauft die Bäume an der Gerresheimer Straße 58, direkt neben dem evangelischen Schulzentrum.