Bildungsangebot : Gemeinsam lernen in den Ferien

Hilden Der Verein „Hand in Hand“ stellt ein kostenloses Bildungsangebot für Schüler bereit. Es baut auf der bereits in den Sommerferien erfolgreich durchgeführten „Summer School“ auf und nennt sich entsprechend „Autumn School“.

In den Sommerferien konnten in der „Summer School“ vielen Schülern aus Grundschulen sowie weiterführenden Schulen im Lernzentrum Hilden Grundlagen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vermittelt werden, damit der Schulstart im Corona-Jahr 2020 weniger holprig beginnt. In den sechs Wochen erarbeiteten die Schüler täglich unter fachkundiger Anleitung schulische Basics. „Dies wiederholen wir in dieser Form auch in den Herbstferien. Das heißt, kostenlos zwei Wochen gemeinsam in den Herbstferien lernen“, erläutert Bekir Arslan, der Vorsitzende des Hildender Bildungs- und Erziehungsvereins „Hand in Hand“.