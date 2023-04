Armut in Hilden Möbellager schließt, weil Kunden fehlen

Hilden · Die Inflation bedroht immer mehr Menschen in ihrer Existenz. In Hilden schloss dennoch ein gemeinnütziges Möbellager, weil laut Auskunft des Betreibers kaum Kunden kamen. Wie kann das sein in Zeiten steigender Preise?

24.04.2023, 16:00 Uhr

Ende März schloss das Möbellager im Keller des Helmholtz-Gymnasium seine Tür. 2014 war es hier eingezogen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Mit 7,4 Prozent lag die Inflation im März zwar unter den Werten der sechs Monate zuvor, bei ärmeren Menschen löst sie weiterhin Existenzängste aus. Gerade bei Waren des täglichen Bedarfs ist sogar eine noch stärkere Verteuerung zu beobachten. So stiegen die Preise für Lebensmittel nach Angaben der Verbraucherzentrale innerhalb eines Jahres sogar um 22,3 Prozent.