Entsorgung in Hilden und Haan Gelbe Säcke: Sind zwei Verteilstellen für Hilden zu wenig?

Nach dem Wechsel des Entsorgers in Hilden und Haan kommt es wieder zu Beschwerden einiger Bürger. Ein Leser hat sich bei der Rheinischen Post gemeldet, der sich darüber beklagt, dass es im Hildener Stadtgebiet nur zwei Verteilerstellen für Gelbe Säcke gebe, in der kleineren Stadt Haan seien es dagegen gleich zwölf. Neben dem Supermarkt an der Lortzingstraße 39, sind außerdem an Leo´s Kiosk Snackbar Cafe an der Hagelkreuzstraße 1 Gelbe Säcke erhältlich. „Für mich ist Edeka Kuhland gut erreichbar, aber was machen die Bürger im Süden, Westen oder Osten der Stadt?“, fragt der Leser. Früher hätte es die Säcke auch am Bauhof und im Rathaus gegeben. Die RMG erklärt auf Anfrage, sich in Bezug auf die Verteilstellen (u.a. deren Anzahl) zunächst an vertragliche Vorgaben zu halten. Wie die genau aussehen, erläuterte sie nicht. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgesehen, weitere Anpassungen an den vorhandenen Verteilstellen vorzunehmen. Sofern hier jedoch ein Handlungsbedarf erkennbar wird, werden wir selbstverständlich weitere Optimierungsmöglichkeiten prüfen“, teilt RMG-Sprecherin Johanna Wolf mit.