„Auf ein Wort“ von Sonja Schüller : Die unsichtbare Verbindung

Hilden Das geistliche Wort handelt diesmal von einem Gleichnis. Von einem Esel, der ein gutes Zuhause hat, und von den Verbindungen und Beziehungen, die uns tragen und Gewissheit geben.

Erleichtert macht er die neun Stricke los und pfeift zum Gehen. Neun Esel setzten sich auch in Bewegung. Der zehnte aber bleibt stehen. Kein Locken oder Schimpfen, kein Ziehen oder Schieben hilft. Wieder rät der Nachbar: „Dann mach vor dem Esel eben ohne Strick die übliche Handbewegung zum Losbinden.“ Sobald der Eselmann das getan hat, hebt sein zehnter Esel den Kopf und setzt sich in Bewegung.

Das alles ist dem Esel klar. Es ist in ihm als Gewissheit. Ob er nun an einem sichtbaren Strick angebunden wird oder ob nicht. Seine Verbindung zu diesem Ort, den anderen Eseln wie auch dem Mann ist nicht auf sichtbare Sicherheit angewiesen. Seine Verbindung zu seinem zu Hause ist viel stärker unsichtbarer Natur.

Uns werden in diesen Zeiten immer und immer wieder so viele äußere Veränderungen zugemutet.

Beziehungen, in denen Annehmen und Freigeben zu einer tragfähigen Treue geführt hat in Liebe oder in Freundschaft. Zu wissen, wer man selbst ist und woher einem die Lebenskraft kommt. Einen Halt zu kennen, der außerhalb von einem selbst liegt und wie man den spürt, wenn man ihn braucht.