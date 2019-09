Farbenfroh : Geistig Behinderte zeigen ihre Werke

Foto: Köhlen, Stephan (teph) Stolz präsentieren die jungen Künstler ihre Werke.

Hilden Kinder und Jugendliche der Graf Recke Stiftung stellen in der Städtischen Galerie des Bürgerhauses aus.

Von Ilka Platzek

Alex ist 20, Lea-Sophie 13, Rinor und Laura sind 17. Die Heranwachsenden leben in Wohngruppen der Graf-Recke Stiftung in Hilden und Ratingen, wo sie mit Erzieher Frank Poell in der Kunstgruppe regelmäßig echte Hingucker produzieren.

Zwei der gezeigten Bilder entstanden an einem heißen Sommertag: Lea-Sophies Bild „Bunt“ und „Sonne so heiß“ von Rinor. „Wir haben verschiedene Modellierpasten verwendet und diese mit Kämmen bearbeitet“, erklärt Poell. Diese und mindestens 40 weitere Bilder von etwa 20 geistig zurückgebliebenen jungen Künstlern werden vom 25.- 31. Oktober in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus gezeigt.

Immer waren die Besucher bei diesen Ausstellungen von der ausdrucksstarken, lebendigen Farbigkeit der Bilder begeistert. Für die jungen Menschen mit Behinderung und Einschränkungen sind sie eine gute Gelegenheit, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu präsentieren und die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums zu spüren.

In der Ausstellung „Farbenfroh in Bewegung“ werden auch Lauras „Blumen“ und Alex’ „Fußballstadion“ hängen. „Was gebt ihr mir dafür“ fragt der junge Mann als er sein Bild hochhält. Die Künstler sind sehr stolz auf ihre Bilder. „Für sie ist es total spannend, welche Bilder verkauft werden, und welche nicht“, weiß Sabine Blitz, Fachbereichsleiterin Graf Recke Erziehung und Bildung. Für sie steht fest: „Ich freue mich auf die neuen Bilder. Wir haben noch viel Platz bei uns im Flur.“ Alle Bilder stehen nämlich zum Verkauf. Sie kosten zwischen 10 und 50 Euro. Auch Postkarten von den Bildern werden angeboten. Der Erlös fließt in die Arbeit der Kunstgruppe.

Seit 2006 werden die Werke der geistig behinderten Künstler der Graf Recke Stiftung regelmäßig der Öffentlichkeit präsentiert. Der Behindertenbeirat der Stadt Hilden und das Kulturamt unterstützen die Ausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet. Die aktuelle wird am 26. Oktober um 17 Uhr eröffnet. Sabine Blitz wird die Einführung halten, die Wohngruppe Mozartstraße kümmert sich um das Büffet.