Asyl in Hilden und Haan Geflüchtete: Kommunen erhalten vom Land finanzielle Hilfe

Zum Hintergrund: Mehr als 220.000 Menschen aus der Ukraine sind in den vergangenen eineinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Rund 100.000 Kinder mit offiziellem Flüchtlingsstatus werden an den Schulen des Landes unterrichtet. Gleichzeitig steigt die Zuwanderung aus anderen Ländern weiter an. Allein im vergangenen Jahr haben das Land und die Kommunen mehr als 40.000 Asylsuchende aus weiteren Ländern aufgenommen und unterbringen müssen.