Chaos im Berufsverkehr : Geduldsprobe für Autofahrer in Hilden und Haan

Geduldsprobe für Autofahrer in Hilden und Haan

Hilden/Haan Unfälle auf der A46 führen am Dienstag zu Chaos im Berufsverkehr. Entspannung ist nicht in Sicht: A3 wird teilweise gesperrt.

Nach Unfällen auf der A46 ist es am Dienstagmorgen auch auf den Ausweichrouten durch Haan und Hilden zu langen Staus im Berufsverkehr gekommen. Gegen 5.30 Uhr ereignete sich im Kreuz Hilden in Fahrtrichtung Düsseldorf ein Unfall, an dem ein Motorradfahrer und ein Auto beteiligt waren. Kurz danach krachten im Bereich der Auffahrt Erkrath vier Autos ineinander. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von zehn Kilometern. Viele Autofahrer, die von Wuppertal aus nach Düsseldorf mussten, wurden durch Haan und Hilden geschickt. Das führte im ohnehin schon angespannten Berufsverkehr zu teilweise chaotischen Verhältnissen.