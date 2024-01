Programm für Februar Gebirgsverein wandert in und um Hilden

Darüber hinaus findet jeden Mittwoch ein Spaziergang am Vormittag statt. Spaziert wird um den Elbsee, im Hasseler- und Benrather Forst, im Stadtwald und in der Ohligser Heide. Dauer etwa 2 Stunden (ca. 6-7 km). Start ist immer um 9:45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkte sind am 7. Februar der Elbsee-Parkplatz, Schalbruch / Breidenbruch, Hilden, am 14. Februar Am Heidekrug Ecke Heidepark (Walder Straße), Hilden, am 21. Februar Hildener Str. / Brockenstr., Düsseldorf, Parkplatz rechts vor der Autobahnbrücke und am 28. Februar der Parkplatz Waldbad, Elberfelder Straße, Hilden.