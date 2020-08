Hilden : Gebäude von Busch-Schule fertig

Hilden Das 40 Jahre alte Gebäude, das bisher an dieser Stelle stand, musste nicht nur auf Grund seines Alters weichen. Es bot mit zwei Klassenräumen und WC-Anlagen auch zu wenig Platz, teilte die Stadt mit. Insgesamt hat die Verwaltung rund 2,2 Millionen Euro investiert.

(RP) Die Wilhelm-Busch-Grundschule im Hildener Süden hat ein neues Nebengebäude. Pünktlich zum Schulstart hat die Stadt den Bau an der Richrather Straße abgenommen, teilte die Verwaltung jetzt mit. „Wir konnten alle Arbeiten planmäßig abschließen“, berichtet Projektleiter Holger Kottenstein. „Gerade in den letzten Tagen, wenn alle Gewerke, vom Malerbetrieb über die Sanitärfachfirma bis zum Unternehmen für Aufzugsmontage, den Endspurt einlegen, bedarf es besonders viel Koordination!“ Seit Dienstag stehen auch die neuen Möbel in den Klassen.