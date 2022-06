Spitzengastronomie in Hilden : Gault-Millau-Schild ziert jetzt das Intensiu

Hilden Das Team hat vor einer Woche die Nachricht über Auszeichnung mit zwei roten Hauben erhalten. Jetzt haben die Betreiber das Schild angebracht.

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht hält Kristjan Bratec das gelbe Schild mit den roten Hauben in den Händen und richtet es an der Wand seines Restaurants intensiu aus. Vor rund einer Woche haben er und Küchenchef Lukas Jakobi erfahren, dass sie vom Restaurantführer Gault Millau ausgezeichnet werden.

Jetzt haben sie das Schild erhalten und es gleich an die Außenwand des Gebäudes am Bahnhof, in dem auch das Hotel Monopol beherbergt ist, angebracht. Damit ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass ein Hildener Restaurant zu den besten in Deutschland gehört. Das Besondere: Das intensiu wurde erst vor fünf Monaten eröffnet.