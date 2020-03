Coronavirus in Hilden und Haan : Gastronomen leiden unter Coronakrise

Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch unter strengen Auflagen öffnen. Die Gäste bleiben aus. Die Unternehmer fordern eine klare Vorgabe von der Politik. Denn sonst zahlt die Versicherung offenbar nicht.

Ähnlich sieht das Myriam Hamacher, Geschäftsführerin des Hotels am Park in Haan. „Die Regierung soll endlich klare Ansagen machen, wie die Mitarbeitergehälter gesichert werden sollen“, fordert sie. Seit Mitte der Woche ist das zum Hotel gehörende Restaurant geschlossen. „Wir haben die Reißleine gezogen, weil wir keinen Mittagstisch anbieten“, sagt Hamacher. Dadurch aber fielen nicht nur die Laufkundschaft am Abend, sondern auch die Hotelgäste weg. Bei zehn Mitarbeitern muss das Hotel über Urlaub, Kurzarbeit oder Entlassungen nachdenken, klare Ansagen der Regierung über eine Kompensation aber fehlen der Geschäftsführerin.

Das Hildener Asia-Restaurant Nam hat indes beschlossen, es in der Not mit einem neuen Service zu probieren: Es bietet für seine Speisen seit 17. März täglich von 12 bis 21 Uhr einen Lieferservice in Hilden, den es langsam auf Richrath, Benrath, Ohligs und Hochdahl ausweiten will. Bis zu zwei Kinder unter 13 Jahren essen dabei kostenlos, das Gericht für jedes weitere Kind kostet drei Euro. „Wir vertrauen auf Eure Ehrlichkeit und werden die Angaben nicht überprüfen“, schreibt Geschäftsführer Huynh Le auf der Internetseite. Die Aktion ist sowohl Service an den Kunden als auch ein zumindest kleiner finanzieller Ausgleich in der auch für sein Unternehmen existenzbedrohenden Situation. Das Restaurant in der Kirchhofstraße hat er schon geschlossen, nur die Dependance in der Mittelstraße darf noch bis 15 Uhr für Gäste öffnen. „Ich habe schon einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt“, sagt der Chef von 16 Mitarbeitern.