Gastgewerbe in Hilden unter Druck : Tourismus setzt auf „Leisure“-Gäste

Monica Brücher leitet das Hotel Wiedenhof in Hilden. Zuvor war sie Pächterin des Forstbacher Hofes. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach heftigen Umsatzeinbrüchen in den vergangenen beiden Jahren wollen die Hoteliers das Ruder herumreißen: Ein neues Konzept soll den Unternehmern neue Kundenkreise erschließen. Wie die Lage ist und welche Ideen es gibt.

Um den Tourismus in der Region zu stärken, regen der Kreis Mettmann, Düsseldorf Tourismus und die Industrie- und Handelskammer an, eine Tourismusallianz zwischen dem Kreis Mettmann und Düsseldorf zu gründen.

„Ein langfristig erfolgreicher Neustart nach der Pandemie kann im Kreis Mettmann nur gelingen, wenn sich die Branche auf ihre Stärken in der lokalen Tourismuswirtschaft fokussiert und alle Akteure an einem Strang ziehen“, sagt Marion Hörsken, Geschäftsführerin Branchenbetreuung bei der IHK Düsseldorf. Handeln tut not, denn der Branche geht es nicht wirklich gut.

Welche Ideen gibt es? Um das Engagement in die richtige Richtung zu lenken, hat der bei der IHK angesiedelte Ausschuss für Tourismus, Kongress- und Ausstellungswesen jetzt gemeinsam mit Düsseldorf Tourismus, dem Kreis Mettmann und dem Regionalmanagement Düsseldorf ein Strategiepapier erarbeitet.

Es enthält Maßnahmen, die aktuell besonders gefordert scheinen, um den Tourismus im Kreis Mettmann zu stärken. Als Grundlage dazu haben Düsseldorf Tourismus und der Kreis Mettmann im vergangenen Jahr gemeinsam mit Branchenvertretern in einer Befragung die Stärken und Schwächen der Region ermittelt.

Wie ist die Lage der Branche? Die Entwicklungen der vergangenen beiden Jahre werden besonders klar an einigen Zahlen, zusammengefasst vom statistischen Landesamt. So ist die Zahl der Ankünfte in den verbliebenen zehn Hildener Hotels im Jahr 2020, dem ersten Pandemiejahr, im Vergleich zum Vorjahr um 50,5 Prozent gesunken. 2021 waren es minus 16,1 Prozent.

Noch klarer zeigen das die absoluten Zahlen: 2012 gab es in Hilden noch 13 Betriebe, die insgesamt 63.213 Gäste verzeichneten. 2021 sind es nur noch zehn Betriebe mit 25.744 Ankünften. Dabei ist zugleich die Zahl der ausländischen Gäste stärker gesunken als die der deutschen.

Was sagen Hoteliers in Hilden? Eine Tendenz, die die Hoteliers vor Ort bestätigen können. „Die Corona-Pandemie war ein Riesen-Einschnitt für uns“, sagt Monica Brücher, die in Hilden das Hotel Wiedenhof betreibt. Nur langsam erhole sich die Branche wieder davon.

Dazu trage unter anderem auch das Neun-Euro-Ticket bei: „Vor allem jüngere Leute kommen zu uns, um Düsseldorf und Köln zu besuchen.“ Doch auch das Vabali Spa gebe manchen Gästen Anlass für eine Übernachtung, „das zieht auch Leute von weiter her an“, hat sie beobachtet. Ansonsten hat Monica Brücher eher Gäste, die wegen Familienfesten oder Verwandtenbesuchen nach Hilden kommen. „Hilden ist ja auch nicht wirklich ein Urlaubsziel“, sagt sie.

Wo sehen die Experten Lösungsansätze? Zu den Kernforderungen des Strategiepapiers gehört unter anderem, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu verlängern und den so genannten „Leisure“, also den Freizeittourismus zu forcieren, das Messegeschäft und die Weiterentwicklung der Kongressstandorte zu stärken, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, Bürokratiehemmnisse zu reduzieren und eben eine Tourismusallianz zu gründen.

Dass mit der Corona-Pandemie die innerdeutschen Reiseziele einen Boom erfahren, sehen die Beteiligten auch im Kreis Mettmann als Chance an. „Die Pandemie hat den Trend zum wohnortnahen Tourismus verstärkt. Hier gibt es ein großes Potenzial für die touristische Entwicklung im Neanderland, das sich positiv auf die Region auswirken kann“, sagt Patrick Rausch, Hoteldirektor Waldhotel Heiligenhaus und Mitglied des IHK-Regionalausschusses Mettmann.

Und wie lässt sich das auf Hilden übertragen? Tatsächlich ist auch in Hilden die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste, die in Hotels übernachten, im Laufe der vergangenen Jahre nicht wesentlich gestiegen. Dem statistischen Landesamt zufolge lag sie 2012 bei 2,2 Tagen, aktuell sind es 2,8. Als Faustregel für die Tourismusbranche gilt: Eine kurze Aufenthaltsdauer ist eher in Hotels üblich (sie liegt bundesweit bei zwei Tagen) und weist eher auf Geschäftsreisende hin. Eine längere Aufenthaltsdauer ist Indikator für Erholungsreisende, die aus touristischen Gründen unterwegs sind.

Die Zahlen bestätigen also das Potenzial, das im so genannten „Leisure“-, also Freizeittourismus liegt. Hier sollen Touristen, Ausflügler angesprochen werden, die die nähere Umgebung erkunden wollen und dafür gerne auch etwas länger bleiben.

Das würde auch den Auslastungsgrad der Hildener Hotelbetten erhöhen, der ebenfalls besorgniserregend gesunken ist. Lag er 2012 noch bei 27,8 Prozent, hat er 2021 nur noch 20,9 Prozent erreicht. Das ist beileibe nicht die Wirtschaftskraft, die der Branche einer Faustformel zufolge ein gutes Auskommen bescheren würde: Bei der Bettenauslastung, die ein wichtiger betriebswirtschaftlicher Indikator für die Branche ist, gilt nach Angaben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers ein Wert von 60 bis 65 Prozent als optimal, also als so genannter „Break Even“-Punkt. Davon ist die Branche im Kreis Mettmann derzeit weit entfernt.

Was geschieht nun? Dem soll nun das Strategiekonzept entgegenwirken. „Es schafft einen Rahmen für alle, die mit eigenen Projekten und Maßnahmen die Region stärken wollen, sagt Ole Friedrich, Geschäftsführer Düsseldorf Tourismus. Inzwischen ist das mit EU- und Landesmitteln finanzierte Konzept durch das Wirtschaftsministerium NRW genehmigt.

Die ersten Förderaufrufe sind dadurch noch dieses Jahr möglich. Jetzt rufen seien die Unternehmer im Gastgewerbe dazu aufgerufen, „sich miteinander zu vernetzen, Ideen zu entwickeln Partner ins Boot zu holen und gemeinsam Pläne zu skizzieren, die zum TSK passen“, sagt Ole Friedrich.