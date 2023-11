Empörter Leserbrief Gast liest „Playboy“ im Vabali Spa – und muss gehen

Zu dem konkreten Fall des Leserbrief-Schreibers informiert Rast: „Hingegen der Darstellung haben wir den Gast aufgefordert, das Lesen des Magazins einzustellen. Da er sich weigerte, wir dies aber an den weiteren Aufenthalt bei uns als Bedingung geknüpft hatten, hat er das Haus auf eigenen Wunsch verlassen.“ Vorfälle wie dieser kämen äußerst selten vor. „Unsere Gäste nehmen die moralische Verantwortung in der Regel selbstverständlich an und verhalten sich in unseren Häusern respektvoll.“