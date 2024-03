83 Kilometer Leitungen Stadtwerke suchen in Hilden nach Gaslecks

Ab dieser Woche sind in Hilden wieder Menschen mit seltsam wirkenden Gerätschaften unterwegs. Sie laufen bestimmte Strecken ab und schieben ein Arbeitsutensil vor sich her. „In dieser Woche beginnen die Stadtwerke Hilden mit einer umfassenden Überprüfung des gesamten Gas-Hochdrucknetzes sowie des Niederdrucknetzes in den Stadtteilen Mitte und Ost“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller: Mit speziellen Spürgeräten suchen Mitarbeiter der Firma Sewerin im Auftrag der Stadtwerke nach geringsten Lecks im Gasnetz. „Damit die elektronische Spürnase richtig arbeiten kann, muss der Boden trocken sein. Deshalb dauert die Aktion abhängig vom Wetterverlauf einige Wochen. Insgesamt 83 Kilometer werden dabei auf dem Hildener Stadtgebiet zu Fuß zurückgelegt“, berichtet Sabine Müller weiter.