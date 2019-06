Kultur : Freiluft-Galerie im Sonnenschein

Hilden Einmal im Jahr verwandelt sich der Garten des Hauses Hildener Künstler H6 in eine Galerie innerhalb der Galerie. Die Köpfe hinter den Werken stehen den Besuchern zu Gesprächen zur Verfügung. Wie am vergangenen Sonntag.

Er ist ein Kleinod inmitten der Innenstadt – der Skulpturengarten am Haus der Hildener Künstler H6. Einmal im Jahr verwandelt sich dieser Garten in eine Galerie innerhalb der Galerie. Zwischen den Skulpturen, die im Mai 2018 hier aufgestellt wurden und bis Ende Oktober noch zu sehen sind, haben am Sonntag unterschiedliche Kunstwerke Einzug gehalten und laden zum Verweilen, Betrachten und zum Gespräch mit den Kunstschaffenden ein. „Vielfältig und bunt“, sagt Gertrude Prange, die die Freiluft-Galerie mit organisiert.

Der wunderschöne Garten war nicht immer eine Galerie. Vor 18 Jahren wucherten hier Hecken, Brombeeren und Unkraut. Es war Desiree Astor, die es sich zur Aufgabe machte, aus dem Wildwuchs eine Oase für die Kunst zu machen. Viel harte Arbeit hat sie investiert und nicht aufgegeben. Am Ende ist eine grüne Galerie entstanden, die nicht nur Schauplatz der regelmäßig stattfindenden Skulpturenausstellung ist, sondern auch als ein kultureller Treffpunkt zwischen Künstlern und Besuchern dient – so wie bei der 24. Freiluft-Galerie. Die Skulpturen sind bis Ende Oktober zu sehen, die Einladungen für die nächste Skulpturenschau werden Ende Juni ausgesprochen.

Die Raku-Gruppe präsentiert Gefäße, die in einer alten japanischen Reduktionstechnik hergestellt wurden. Dabei nimmt der weiße Ton beim Brennvorgang eine schwarze Farbe an. Filigrane Keramikschalen glänzen bunt in der Sonne. An ihnen hat Ute Alkenings den ganzen Winter gearbeitet. „Ich esse so gerne Avocados“, erzählt sie. Das brachte sie auf die Idee, die Avocado-Schale mit dünnem Ton auszulegen. Diese Formen hat sie gebrannt. „Und dann glasiert.“