Ganztag-Schule ist in Hilden gefragt

Von den insgesamt 44.471 Schülern im Kreis Mettmann nahmen im Schuljahr 2017/2018 23.614 Schüler an Ganztagsangeboten teil. Dies geht aus einer Statistik hervor, die Information und Technik NRW (IT-NRW) nun veröffentlicht hat.

Das entspricht einer Betreuungsquote von 53,1 Prozent. Hiervon nahmen 9833 Schüler am offenen, 12.409 am gebundenen und 1372 am erweiterten Ganztag teil. 2234 Schüler nutzten ein sonstiges Betreuungsangebot – hierzu zählen nach IT-NRW Maßnahmen wie „Schule von acht bis eins” und „Übermittagbetreuung”.

Von den insgesamt 5120 Schülern in Hilden nahmen im Schuljahr 2017/18 genau 2808 ein Ganztagsangebot wahr – das entspricht einer Betreuungsquote von 54,8 Prozent. 1218 Schüler besuchten hierbei den offenen Ganztag, 1590 den gebundenen Ganztag. Letzteren nahmen an der Gesamt- und an der Sekundarschule 100 Prozent der Schüler wahr (510 bzw. 491 Schüler). An der Hildener Realschule nahmen 52 von 936 Schülern (5,6 Prozent), in der Sekundarstufe 1 der Förderschule 79 von 121 Schülern (65,3 Prozent) am gebundenen Ganztag teil, haben die Landesstatistiker ermittelt.