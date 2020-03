Geschichte : Geisel-Drama hält das ganze Land in Atem

Am 1.2.1974 gegen 4 Uhr kann die Polizei den Geiselnehmer Serif Bekir O. (ein Grieche) in einer Parkanlage an der Hagelkreuzstraße überwältigen. Dabei schießt sich der Bankräuber mit einer erbeuteten Polizeiwaffe in den Oberschenkel. Foto: Stadtarchiv HIlden/Stadtarchiv Hilden

Hilden Ein Bankräuber überfällt am 31. Januar 1974 eine Filiale der Sparkasse Hilden und nimmt vier Angestellte als Geiseln. Es war einer der ersten Fälle dieser Art in Deutschland überhaupt.

Der 31. Januar 1974 ist ein Donnerstag. Um 17.55 Uhr, fünf Minuten vor Feierabend, will die Angestellte Iris Pettenon will gerade die Tür der Filiale der Hildener Sparkasse an der Ecke Benrather-/Bahnhofsallee (damals Bahnhofstraße) abschließen, als sie ein maskierter Bewaffneter in die Schalterhalle drängt. „Das ist ein Überfall! Ich habe zwei Bomben dabei. Alles Geld her!“, schreit der Mann in schrillem Ton.

Der Pächter der Tankstelle gegenüber hört die Rufe „Überfall“ und alarmiert die Polizei. Die ist schnell vor Ort und umstellt die Bank: Aus dem Überfall wird eine Geiselnahme.

Der Bankräuber treibt die vier Sparkassen-Angestellten in den Keller und zwingt sie, sich gegenseitig mit einer Plastikschnur zu fesseln. Scharfschützen umstellen die Sparkasse. Die Polizei schlägt in der Tankstelle ihre provisorische Einsatzzentrale auf. Landesinnenminister Willi Weyer kommt nach Hilden und übernimmt die Einsatzleitung, weil sämtliche Einsatzleiter der NRW-Spezialkommandos zu diesem Zeitpunkt auf einer Klausurtagung in Hiltrup sind. Thema: „Bekämpfung von Gewaltverbrechen.“

Eine neugierige Menschen-Menge versperrt die Benrather Straße. „Das ist spannender als ein Fernsehkrimi“, sagen die Leute. Die Nachricht von dem Geiseldrama läuft auf allen Fernsehkanälen.

Beim Krisenstab in der Tankstelle sind auch Hildens Bürgermeisterin Dr. Ellen Wiederhold, Oberkreisdirektor Günter Nothnick und Staatsanwalt Alfred Spieß. Die Hildener Feuerwehr leuchtet die Sparkassen-Filiale an.

Der Geiselnehmer fordert 1,5 Millionen Mark Lösegeld und einen Hubschrauber. Er droht damit, die Geiseln zu erschießen und die Sparkasse in die Luft zu sprengen. Die Verhandlungen mit dem Bankräuber werden auch von Sparkassen-Direktor Hansadolf Stranzenbach telefonisch von der Tankstelle aus geführt. Im Austausch gegen eine Geisel bringt er dem Gangster eine Flasche Asbach und 50.000 Mark Lösegeld. Die 50-jährige Filialleiterin Hildegard Bick kommt frei. Sie hat eine schweren Schock. Polizisten bringen sie zu einem Einsatzwagen und geben ihren einen Schluck Kognak, um sie dann nach dem Täter auszufragen. Ergebnis: Der Mann ist offenbar so unberechenbar, dass die Lage kaum eingeschätzt werden kann. Dann wird Hildegard Bick ins Krankenhaus gebracht.

Der Verbrecher hat jetzt 130.000 Mark: 50.000 Mark für die erste freigelassene Geisel und 80.000 Mark aus dem Tresor der Filiale. Er fordert wieder eine Million Mark. Innenminister Willy Weyer telefoniert stundenlang mit dem Geiselgangster. Das sei kein „eiskalter Profi“, ist sein Eindruck. Der Verbrecher wisse aber offenbar genau, was er wolle.

Innenminister Weyer besorgt 500.000 Mark und kehrt damit kurz vor Mitternacht nach Hilden zurück. Im Austausch kommen der 18-jährige Banklehrling Ulrich Köhr und seine 30-jährige Kollegin Karin Ahlt frei. Die letzte Geisel, Kassierer Horst Mengeler (35), wird gezwungen, das übergebene Lösegeld genau zu zählen.

Kurz nach Mitternacht steigt der vermummte Täter mit Mengeler und dem Lösegeld in ein von der Polizei bereit gestelltes Fluchtauto – einen Opel Ascona mit Neusser Kennzeichen. Innenminister Willi Weyer lehnt es ab, einen Schießbefehl zu erteilen, um die Geisel nicht zu gefährden. Hinter einem Leitfahrzeug her fährt der Gangster Richtung Benrath davon.

Dann folgt eine stundenlange Flucht. Scheinbar ziellos fährt der Täter mit seiner Geisel durch die Gegend. Er tankt in der Düsseldorfer Innenstadt, rast dann über die Autobahn in Richtung Köln, macht am Leverkusener Kreuz kehrt und schießt in Leichlingen auf die Verfolger, die er schließlich abhängen kann.

In den frühen Morgenstunden des 1. Februar 1974 taucht der Gangster wieder in Hilden auf und flüchtet mit seiner Geisel zu Fuß durch die Hagelkreuzstraße in eine Parkanlage. Ein Polizist lässt sich gegen die Geisel Horst Mengeler austauschen. Bei Verhandlungen wird der Verbrecher um 4.05 von der Polizei überwältigt. Dabei schießt sich der Bankräuber mit einer erbeuteten Polizeipistole selbst in den Oberschenkel.

Geiselnahme Hilden 31.01,1974 brachte Hilden in ganz Deutschland in die Schlagzeilen. Im Hintergrund die Sparkassen-Filiale Benrather Straße/Bahnhofsallee. Foto: Stadtarchiv Hilden/Stadtarachiv Hilden

Polizisten gehen vor der Sparkassen-Filiale Benrather Straé/Bahnhofsallee in Stellung, in der sich der Bankräuber mit vier Geiseln verschanzt hat. Foto: Stadtarchiv Hilden

Der Gangster fährt mit einer Geisel davon und irrt scheinbar ziellos vier Stunden in Düsseldorf, Leverkusen und Monheim umher. Dann fährt er zurück nach Hilden. Foto: Stadtarchiv Hilden

Die Polizei umstellt die Sparkassen-Filiale: aus dem Banküberfall wrd eine Geiselnahme, eine der ersten in Deutschland. Foto: Stadtarchiv Hilden

Der Krisenstab bezieht Quartier in einer Tankstelle schräg gegenüber der Sparkassen-Filiale. NRW-Innenminister Willi Weyer (l.) verhandelt stundenlang mit dem Bankräuber. Foto: Stadtarchiv Hilden

Eine neugierige Menschenmenge versperrt die Benrather Straße: „Das ist spannender als ein Fernsehkrimi“, sagen die Leute und lassen sich nicht wegschicken. Foto: Stadtarachiv Hilden/Stadtarchiv Hilden