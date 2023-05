Städtische Galerie im Bürgerhaus Hier wird es bunt – Ausstellung „Leben in Farbe“ in Hilden

Die Liebe zu Farben geht zurück bis in ihre DDR-Kindheit in Weimar, wo sie bereits im Kindergarten nach der Devise von Pippi Langstrumpf lebte und die reale sozialistische Grau-Welt malte wie sie ihr gefiel, nämlich mit reichlich bunten Farben. Nach einer „weißen“ Ausbildung zur Krankenschwester, tauchte sie mit ihrem Studium an der Hochschule Niederrhein in Krefeld wieder in die Welt der Farben ein. „Doch dieses Klein-Klein im Bereich Textil-Design, Druck und Dekor, das war nichts für mich, das konnte ich nicht“, sagte Bianca Baierl. Schließlich war es die Lektüre einer Biografie über Paula Modersohn-Becker und ein Besuch der Worpsweder Kunsthalle, die bei ihr eine Weichenstellung in Richtung freie Kunst und Malerei bewirkte. Sie entschloss sich Kunst zu studieren, zunächst Malerei und Grafik an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen, dann an der Düsseldorfer Kunstakademie, die sie dann nach dem Examen 2022 als Meisterschülerin von Herbert Brandl verließ. Ihre Abschlusspräsentation „Leben in Farbe“ wurde nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in der Worpsweder Kunsthalle ausgestellt, wo sich somit ein Kreis im künstlerischen Werdegang schloss. Heute arbeitet Baierl in einem Atelier in Wuppertal, das einst ein Tänzer der Kompanie von Pina Bausch genutzt hat.