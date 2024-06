Jugendkriminalität und Angsträume in Hilden So will die Stadt das Problem an der Gabelung in den Griff bekommen

Doch wie soll das Problem in den Griff bekommen werden? „Wir haben auch überprüft, ob eine Videoüberwachung an der Gabelung möglich wäre“, sagt Ordnungsdezernentin Mona Wolke-Ertl. Doch das liege nicht im Ermessen der Stadt, sondern der Polizei. Bürgermeister Claus Pommer ergänzt: „Die Voraussetzungen sind bei uns in Hilden nicht erfüllt.“ Es gebe rechtliche Hürden. Außerdem sei eine Videoüberwachung wie beispielsweise in der Düsseldorfer Altstadt personalintensiv. „In Düsseldorf wird nicht erst aufgenommen und dann später ausgewertet. Dort sitzt ein Mensch an den Monitoren“, sagt Mona Wolke-Ertl. Dadurch können die Einsatzkräfte sofort eingreifen.