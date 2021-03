Aus dem Polizeibericht : Fußgängerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt

Die Autofahrerin auf dem Gartencenter-Parkplatz hatte die Fußgängerin übersehen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Schwer verletzt musste eine 73-jährige Fußgängerin am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr gegen 13:25 Uhr eine 53-jährige Hildenerin mit ihrem Chevrolet über den Parkplatz eines Gartencenters an der Walder Straße.

Als sie den Eingang des Gartencenters in Schrittgeschwindigkeit passierte, habe sie die 73-Jährige übersehen, die gerade die Verkaufsräume verließ. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer.

(-dts)