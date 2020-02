Aus dem Polizeibericht : Fußgänger (89) wird bei Sturz schwer verletzt

Foto: dpa/Nicolas Armer

Hilden Ein 89-jähriger Fußgänger ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Benrather Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 36-jährige Hildener mit seinem VW auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Benrather Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken