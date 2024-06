Fußball-EM in Hilden Hilden guckt im Rudel

(tobi) Endlich! Das dachten sich am Freitagabend die Besucher des Public Viewings in der Hildener Stadthalle. Endlich wieder Fußball-EM, endlich wieder Rudelgucken. Der VfB 03 Hilden lädt zunächst zu allen Vorrundenspielen an den Fritz-Gressard-Platz ein. Neben einer großen Leinwand bietet der Verein dort auch Getränke und Speisen an.