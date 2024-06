Deutscher Meister hat Familien-Attraktionen im Gepäck Bayer Leverkusen kommt zum Public Viewing nach Hilden

„Wir bekommen Besuch von Bayer 04 Leverkusen“, erklärt VfB-Vorsitzender Max Kulesza: „Gemeinsam mit der Werkself möchten wir Familien ein buntes Rahmenprogramm bieten – mit Hüpfburg für die kleinen Fußball-Fans, der Speed-Control-Torwand für jedermann mit starken Beinen sowie attraktiven Preisen in einem Gewinnspiel rund um den deutschen Meister wie zum Beispiel Eintrittskarten für die BayArena oder Trikots der neuen Bundesliga-Saison. Außerdem darf ein Leverkusener auf keinen Fall fehlen: Brian the Lion – der pelzige Löwe ist in Foto-Shooting Laune.“