Aktuelle Sicherheitslage Malteser aus Hilden bereiten sich auf Fußball-EM vor

13. August 2023, 18.47 Uhr, Leverkusen: Das war der letzte Einsatz der Katastrophenschutzeinheit der Hildener Malteser. Damals hatte die Großbäckerei der Firma Artar Brot gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten einige Stunden, und die Malteser waren für die Versorgung der Einsatzkräfte zuständig. „Wir sind hier in Hilden eine Betreuungseinheit. Das heißt, wir sorgen dafür, dass – wenn Menschen kein Obdach haben oder vielleicht evakuiert werden müssen – sie erst mal von uns betreut werden. Das bedeutet: eine Tasse Kaffee trinken, mit Kindern Spiele spielen, so was eben“, erläutert Thomas Körblein von den Maltesern Hilden.