Serie Hier Schlägt Das Grüne Herz Der Region (3): Für Ökoworld ist Ethik eine runde Sache

Hilden Die Hildener Fondsgesellschaft investiert das Geld ihrer Kunden ausschließlich in saubere Unternehmen und Produkte.

Und das nicht nur auf dem Papier: Die hauseigene Fondsgesellschaft hat eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung. Sie prüft, ob Unternehmen und ihre Produkte tatsächlich ethisch-ökologischen und sozialen Gesichtspunkten standhalten. Dazu reisen die Mitarbeiter in alle Welt, schauen sich die Produktionsbedingungen am Ort an. "Ich selbst war jetzt schon neun Mal in China", erzählt der Vorstandsvorsitzende der Aktiengesellschaft, Alfred Platow.