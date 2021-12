Hilden : Für die Rechte der Patienten im Krankenhaus

Hilden Reinhild Naumann und Christiane Ingendorn-Dolhaine sind neue Patientenfürsprecherinnen im katholischen St. Josefs Krankenhaus Hilden der Kplus-Gruppe.

Schon jetzt kann sich ihr Engagement für Mitmenschen sehen lassen. Reinhild Naumann und Christiane Ingendorn-Dolhaine, die neuen Patientenfürsprecherinnen im Hildener Krankenhaus, haben sich auch vorher für Senioren oder in der Palliativbewegung eingesetzt.

So leitete Christiane Ingendorn-Dolhaine bislang die Verwaltung der Hospizbewegung Hilden, ist zudem ausgebildete Trauerbegleiterin für den Verein. Reinhild Naumann engagierte sich als ausgebildete Seniorenbegleiterin für die Seniorinnen und Senioren in ihrer Gemeinde, arbeitete in Gesprächskreisen mit.