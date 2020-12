Hilden/Haan : Fünf weitere Corona-Todesfälle: Opfer zwischen 58 und 91 Jahre alt.

Hilden/Haan Die Zahl der Corona-Toten steigt weiter. Kreisweit wurden 189 Neuerkrankungen registriert. Fünf Personen zwischen 58 und 91 Jahren wurden am Wochenende als verstorben gemeldet. Der Inzidenzwert ist ebenfalls leicht gestiegen.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1332 Infizierte, davon in Erkrath 89 (-10 gegenüber Freitag), in Haan 104 (+6), in Heiligenhaus 82 (+16), in Hilden 169 (+16), in Langenfeld 97 (-13), in Mettmann 131 (-10), in Monheim 85 (-14), in Ratingen 182 (-24), in Velbert 290 (+26) und in Wülfrath 103 (-7).