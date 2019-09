Hilden : Fünf Buslinien fahren Umleitung

Hilden Wegen Sanierungsarbeiten wird der Werstener Tunnel der A 46 gesperrt – von Samstag, 14. September, 16 Uhr, bis Montag, 16. September, 5 Uhr. Davon betroffen sind die Linien SB50, 727, 780, 782 und 785. Durch die Umleitungen entfallen keine Haltestellen, es kann jedoch zu Verzögerungen kommen.

Stadtauswärts fahren die Busse ab der Haltestelle „Werstener Dorfstraße“ eine Umleitung. Stadteinwärts ab folgenden Haltestellen: SB50: in Richtung Rheinterasse ab der A46-Ausfahrt Erkrath. L 727: in Richtung Südpark ab der Haltestelle „IKEA, Haupteingang“. L780: in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Erkrath, Rohrsmühle“. L782: in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Hilden, Zum Großen Holz“. L785: in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Am Schönenkamp“.