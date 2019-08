Hilden : Führung durchs historische Hilden

Die Führung führt unter anderem durch die Hildener Altstadt. Foto: Tobias Dupke

Hilden Das historische Hilden an einem Spätsommerabend – das verspricht eine Führung, die am Mittwoch, 28. August, um 18 Uhr startet und 90 Minuten dauert. Der Weg beginnt am ältesten Gebäude in Hilden, der Reformationskirche, direkt am alten Markt mit dem Denkmal von Wilhelm Fabry.

Über die Mittelstraße geht es zum Stadtpark, dann an der Itter entlang teilweise durch stille Gassen bis zur Jacobus-Kirche und wieder zurück.

Unterwegs gibt es Pausen an verschiedenen Punkten wie dem alten Rathaus und einigen wunderschönen Hildener Fachwerkhäusern. „Nach der kurzweiligen Zeitreise sind Sie um etliches Wissen reicher zur Geschichte Ihrer Stadt“, versprechen die Veranstalter von der Volkshochschule Hilden/Haan für den Abend.