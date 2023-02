Ablauf der Fristen Dieser Jahrgang muss jetzt seinen Führerschein umtauschen

„Um lange Wartezeiten zu vermeiden, rät die Führerscheinstelle dazu, den Umtausch möglichst frühzeitig und nicht erst ,auf den letzten Drücker‘ anzugehen“, erklärt Kreissprecherin Katharina Krause. Gerade für den Führerschein-Pflichtumtausch biete der Kreis Mettmann den Service einer Online-Beantragung an, der den Betroffenen eine persönliche Vorsprache und damit verbundene Wartezeiten vor Ort erspare. „Antragstellung und Bezahlung können im Online-Verfahren in nur wenigen Minuten erledigt werden. Der neue Führerschein wird von der Bundesdruckerei direkt nach Hause geschickt“, so Krause weiter. Betroffenen seien auch nach Ablauf der Frist berechtigt, ein Kraftfahrzeug im Umfang der bis dahin gültigen Fahrerlaubnis zu fahren.