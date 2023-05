Proppenvolle Innenstadt Frühlingserwachen auf Hildener Art

Durch die Innenstadt ging es am Sonntagnachmittag nur noch im Schneckentempo: Unzählige Menschen schlenderten gemütlich über die Mittelstraße, schauten sich mal links, mal rechts an den Verkaufsständen um und blieben, sobald sie was Tolles gefunden hatten, abrupt stehen. Das passierte aufgrund der Vielzahl an sehenswerten Produkten ziemlich häufig, sodass nachfolgende Passanten, immer wieder abbremsen mussten. Einige, die es unaufmerksam erwischte, liefen auch schon mal in den Vordermann hinein und entschuldigten sich prompt verlegen. Genervt schien davon aber überraschenderweise niemand. Im Gegenteil, die Besucher freuten sich vielmehr über die volle Innenstadt.