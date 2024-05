Er wurde 91 Jahre alt Früherer Hildener Pfarrer Walter Nolte ist tot

Walter Nolte ist tot: Der frühere Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden starb jetzt im Alter von 91 Jahren. Geboren wurde er am 25. Oktober 1932 in Mülheim an der Ruhr. Dort wurde er im Juli 1961 auch zum Pfarrer ordiniert. Nach einer ersten Pfarrstelle am Niederrhein kam Nolte Anfang der 70 er Jahre als Pfarrer nach Hilden, wo er mehr als 25 Jahre vornehmlich an der Erlöserkirche, neben der er auch gewohnt hat, tätig war, wie Pfarrer Joachim Rönsch in einem persönlichen Nachruf auf den Amtsbruder und väterlichen Freund schreibt. Nolte sei „theologisch immer wach“ gewesen, an gesellschaftspolitischen Fragen stets interessiert und beteiligt. Öffentliche Verkündigung habe für ihn immer bedeutet, vor allem für jedermann verständlich von seinem Glauben zu reden.