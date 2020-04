Haan : Früherer Haaner Pfarrer Demand ist gestorben

Pfarrer Alfons Demand wirkte von 1998 bis 2003 in Haan. Foto: Blazy, Achim (abz)

(-dts) Die katholische Kirchengemeinde St. Chrysanthus und Daria Haan trauert um ihren früheren Pfarrer Alfons Demand, der zu Beginn der Karwoche 70-jährig in Ratingen verstorben ist. Pfarrer Demand, der am 1. September 1998 nach Haan kam, fiel die schwere Aufgabe zu, die beiden ehemals selbständigen Pfarrgemeinden St. Chrysanthus und Daria in Haan und St. Nikolaus in Gruiten zu einem gemeinsamen Seelsorgebereich zu formen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken