Sieben Fakten zum früheren Flugplatz Kesselsweier zwischen Hilden und Haan : Wo die Hildener fliegen lernten

Hilden /Haan Auch wenn es der Name nahe legt: Der Kesselsweier hat nichts mit einem „Weiher“ zu tun. Der alte Gutshof wurde lange von Segelfliegern genutzt. Heute ist er ein Denkmal und liegt mitten in einem besonders wertvollen Naturschutzgebiet.

3) 1927 wird der Verein Segel- und Motorflug Hilden gegründet. 1970 schließen sich die Luftsportgruppe Hilden und der Luftsportclub Haan zur LSG Kesselsweier Hilden-Haan zusammen. Die Flugplatzfeste am Kesselsweier waren legendär und zogen jedes Jahr zehntausende Besucher an. Zum 1. Januar 2013 schließt sich die LSG Kesselsweier der LSG Erbslöh in Langenfeld an. Oskar Erbslöh war ein Luftfahrtpionier aus Elberfeld. Er baute in Leichlingen eine Zeppelinstation gründete die Rheinisch-Westfälische Motorluftschiff-Gesellschaft. Am 13. Juli 1910 stürzte die „Erbslöh“ ab. Alle fünf Besatzungsmitglieder, darunter auch Oskar Erbslöh, kamen ums Leben.