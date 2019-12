Weihnachtsgeschichten : Früher war mehr Lametta

Hilden Weihnachten ist das Lieblingsfest der Deutschen. Mit Heiligabend, Tannenbaum und Bescherung sind viele Erinnerungen verbunden, die niemand vergisst.

Weihnachten 1960: Hedwig war damals vier Jahre alt. Links ihr Weihnachtsgeschenk: eine Puppenstube. „Die hatten meine Eltern selbst gebastelt - aus Sperrholz.“ Das machte nichts, Hedwig war glücklich. Rechts steht die Krippe. „Mein Vater hatte die Häuschen aus Zigarrenkisten gebaut mit buntem Transparentpapier an den Fenstern. Unten waren sie offen und wurden von einer Glühbirne angestrahlt.“ Der Weihnachtsbaum war traditionell ganz in Silber gehalten. Das Foto beweist: Mit dem geflügelten Wort „Früher war mehr Lametta“ hatte Loriot recht. Das Lametta wurde nach dem Fest übrigens vorsichtig wieder abgenommen und für das nächste Weihnachten eingelagert. Es waren die Aufbaujahre nach dem Krieg. Die meisten Deutschen mussten sparsam sein, konnte sich noch nicht viel leisten. Auf der Weihnachtstanne waren echte Wachskerzen, elektrische Lichterketten kamen erst sehr viel später auf. „Deshalb stand neben dem Baum immer ein gefüllter Wassereimer“, erinnert sich Hedwig: „Und wir Kinder mussten immer auf die brennenden Kerzen aufpassen.“ Den silbernen Tannenbaumschmuck ihrer Eltern hat die 64-jährige aufbewahrt und schmückt damit ab und an ihren Weihnachtsbaum. Lametta von damals ist auch noch da. Ihre beiden erwachsenen Kinder finden das schön. Es ist ein Stück Erinnerung an ihre verstorbenen Großeltern, die sie sehr geliebt haben. Gerade an Weihnachten, wenn sich die Familie um den Tannenbaum versammelt, wird viel über sie gesprochen, erzählt und gelacht.