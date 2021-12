Unfall in Hilden : Frontalzusammenstoß auf Walder Straße

An der Kreuzung Walder Straße/Grünstraße ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Foto: Polizei

Hilden Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Kreuzung Walder Straße/Grünstraße sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 11.000 Euro

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Walder Straße sind am Dienstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 20.05 Uhr ein 26-jähriger Hildener mit seinem Audi auf der Walder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung am Hildorado wollte er demnach links in die Grünstraße einbiegen.