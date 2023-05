Stadtplanung in Hilden Laute Kritik am neuen Gressard-Platz

Hilden · Schön oder hässlich? Am umgestalteten Fritz-Gressard-Platz in Hilden scheiden sich die Geister. Was nicht nur die ansässigen Geschäftsleute an dem Ort zu kritisieren haben, lesen Sie hier.

05.05.2023, 17:50 Uhr

Über die Umgestaltung des Platzes vor der Stadthalle ärgern sich Hildener in den Sozialen Netzwerken. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Feiert der Brutalismus am Fritz-Gressard-Platz seine Renaissance? Besucht man Facebook, bekommt man diesen Eindruck. Nach dem Umbau äußern im Sozialen Netzwerk Hildener Kritisches. Auf den Punkt gebracht: Der Ort biete zu wenig Grün und zu viel Beton — auf diesen Stoff schworen ja ab den Fünfzigerjahren Stadtplaner und verwandelten malerische Innenstädte in architektonisches Ödland, weil das damals eben als modern galt. Und jetzt also wieder in Hilden? Oder doch nicht? Dazu später mehr...