Hilden historisch Fritz Gressard brachte Hilden nach vorne

Hilden · In Elberfeld geboren, in Hilden eine Menge bewegt und auch heute noch in alle Munde – Fritz Gressard war nicht nur Unternehmer, sondern auch Lokalpolitiker.

22.10.2023, 06:57 Uhr

Fritz Gressard starb vor 100 Jahren 15 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden

Den Fritz-Gressard-Platz kennt in Hilden jeder, doch Fritz Gressard kennen nur die wenigsten. Dabei hat er die Entwicklung der Stadt maßgeblich vorangetrieben. Vor 100 Jahren starb der Ehrenbürger Hildens in der Itterstadt – wir haben sieben interessante Fakten über den Unternehmer und Lokalpolitiker zusammengefasst. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fritz Gressard starb vor 100 Jahren